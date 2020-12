மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய அளவில் மட்டுமே கூட்டணி; எங்கள் கட்சி தலைமையை விமர்சிப்பது சரியல்ல; சிவசேனாவுக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு; ஆளும் கூட்டணியில் பரபரப்பு + "||" + Alliance only at the Magarastra state level; It is not right to criticize our party leadership; Congress opposition to Shiv Sena; Stir in the ruling coalition

மராட்டிய அளவில் மட்டுமே கூட்டணி; எங்கள் கட்சி தலைமையை விமர்சிப்பது சரியல்ல; சிவசேனாவுக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு; ஆளும் கூட்டணியில் பரபரப்பு