மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளில் 300 இடங்களில் வாகன சோதனை; சென்னை ஓட்டல்கள், கிளப்புகளிலும் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை; சென்னை போலீஸ் கமி‌‌ஷனர் அறிவிப்பு + "||" + Vehicle checking at 300 locations on roads; New Year ban on Chennai hotels and clubs; Announcement by the chennai Commissioner of Police

சாலைகளில் 300 இடங்களில் வாகன சோதனை; சென்னை ஓட்டல்கள், கிளப்புகளிலும் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை; சென்னை போலீஸ் கமி‌‌ஷனர் அறிவிப்பு