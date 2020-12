மாவட்ட செய்திகள்

ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து தென்காசி வந்த 19 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை கலெக்டர் பேட்டி + "||" + Collector interview with 19 people from European countries who came to Tenkasi with no corona infection

ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து தென்காசி வந்த 19 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை கலெக்டர் பேட்டி