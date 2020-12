மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி கடத்தல் தங்கம் சிக்கியது 4 பேர் கைது; ஒருவர் தப்பி ஓட்டம் + "||" + 4 arrested for smuggling gold worth Rs 2 crore at Trichy airport One fled

திருச்சி விமான நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி கடத்தல் தங்கம் சிக்கியது 4 பேர் கைது; ஒருவர் தப்பி ஓட்டம்