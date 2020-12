மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் குழித்துறை மறை மாவட்டம் சார்பில் தக்கலையில் நடந்தது + "||" + A protest demanding the repeal of agricultural laws took place in Thakkala on behalf of the Kuzhithurai Hide District

