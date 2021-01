மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி பெண் சாவில் திருப்பம்: கணவர் தாக்கியதால் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்தது அம்பலம்; உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + Ooty woman's death twist: Exposed to suicide by drinking poison after being attacked by husband; Relatives struggle to refuse to buy the body

ஊட்டி பெண் சாவில் திருப்பம்: கணவர் தாக்கியதால் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்தது அம்பலம்; உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்