மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து வணிக நிறுவனங்களிலும் தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குனர் பேச்சு + "||" + Tamil Development Director talks about putting up nameplates in Tamil in all businesses

அனைத்து வணிக நிறுவனங்களிலும் தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குனர் பேச்சு