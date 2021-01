மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை: வேளாங்கண்ணி கடற்கரையில் மக்கள் கூடுவதை தடுக்க போலீசார் கண்காணிப்பு பணி + "||" + District administration bans New Year celebrations: Police monitoring work to prevent people from gathering at Velankanni beach

