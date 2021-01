மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் வாகன விற்பனை நிறுவனத்தில் ரூ.63½ லட்சம் மோசடி செய்த உதவி மேலாளர் கைது + "||" + Assistant manager arrested for swindling Rs 63.5 lakh from car dealership in Theni

தேனியில் வாகன விற்பனை நிறுவனத்தில் ரூ.63½ லட்சம் மோசடி செய்த உதவி மேலாளர் கைது