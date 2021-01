மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விடிய, விடிய பலத்த மழை அதிகபட்சமாக திண்டிவனத்தில் 69 மி.மீ. பதிவானது + "||" + In Villupuram district, maximum rainfall of 69 mm was recorded at Tindivanam. Reported

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விடிய, விடிய பலத்த மழை அதிகபட்சமாக திண்டிவனத்தில் 69 மி.மீ. பதிவானது