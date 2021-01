மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மின்சாரம் தாக்கி புதுமாப்பிள்ளை பலி காப்பாற்ற முயன்ற அண்ணியும் உயிரிழந்த பரிதாபம் + "||" + The brother-in-law who tried to save the life of the newlyweds was electrocuted near Ulundurpet.

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே மின்சாரம் தாக்கி புதுமாப்பிள்ளை பலி காப்பாற்ற முயன்ற அண்ணியும் உயிரிழந்த பரிதாபம்