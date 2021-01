மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்வேளூர் பகுதியில் பலத்த மழை: அறுவடைக்கு தயாரான 5 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன விவசாயிகள் கவலை + "||" + Heavy rains in Lower Vellore: Farmers worried over 5,000 acres of paddy ready for harvest

கீழ்வேளூர் பகுதியில் பலத்த மழை: அறுவடைக்கு தயாரான 5 ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன விவசாயிகள் கவலை