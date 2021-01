மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது + "||" + Widespread rains in the district caused water to stagnate in low-lying areas

மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது