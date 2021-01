மாவட்ட செய்திகள்

கட்சி மாற சீனிவாஸ்கவுடா எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பா.ஜனதாவினர் ரூ.5 கோடி கொடுத்த வழக்கு: மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டில் 12-ந்தேதி விசாரணை + "||" + BJP pays Rs 5 crore to Srinivasa Gowda MLA to change party: 12-day hearing in the People's Representatives Special Court

கட்சி மாற சீனிவாஸ்கவுடா எம்.எல்.ஏ.வுக்கு பா.ஜனதாவினர் ரூ.5 கோடி கொடுத்த வழக்கு: மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டில் 12-ந்தேதி விசாரணை