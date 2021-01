மாவட்ட செய்திகள்

9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை புனேயில் பள்ளிகள் திறப்பு: 30 சதவீத மாணவர்கள் வருகை + "||" + Pune: Low response to school reopening call; students stay out of classrooms, schools shut

9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை புனேயில் பள்ளிகள் திறப்பு: 30 சதவீத மாணவர்கள் வருகை