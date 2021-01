மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: மழையால் அழுகிய நெற்பயிருக்கு நஷ்டஈடு கேட்டு விவசாயிகள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + Compensation Day Meeting: Farmers petition to the Collector's Office seeking compensation for rain-damaged paddy

