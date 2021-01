மாவட்ட செய்திகள்

திரும்ப திரும்ப கூறுவதால் பொய்கள் உண்மையாகி விடாது; மக்களின் விருப்பங்களை தடுத்தவர்களுக்கு தேர்தலில் பதிலடி கிடைக்கும்: புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி + "||" + Repeatedly telling lies does not make it true; Those who obstruct the will of the people will get retaliation in the election: Puduvai Chief-Minister Narayanasamy

திரும்ப திரும்ப கூறுவதால் பொய்கள் உண்மையாகி விடாது; மக்களின் விருப்பங்களை தடுத்தவர்களுக்கு தேர்தலில் பதிலடி கிடைக்கும்: புதுவை முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி