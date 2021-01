மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோரிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் 147 இடங்களில் நடந்தது + "||" + A public consultation meeting was held at 147 places in Perambalur district on the opening of schools

