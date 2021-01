மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று குறைந்து உள்ளதால் ‘எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 வகுப்புகளை தொடங்கலாம்’ - பள்ளி திறப்பு குறித்து பெற்றோர் கருத்து + "||" + Because corona infection is declining ‘Let’s start SSLC, Plus-2 classes’ - Parental feedback on school opening

கொரோனா தொற்று குறைந்து உள்ளதால் ‘எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 வகுப்புகளை தொடங்கலாம்’ - பள்ளி திறப்பு குறித்து பெற்றோர் கருத்து