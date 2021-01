மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து - 17-ந் தேதி போடப்படும் என கலெக்டர் தகவல் + "||" + Polio drops for children under 5 in Mysore to be given on the 17th - Collector

