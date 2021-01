மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கொரோனா நோய் தடுப்பூசி ஒத்திகை முகாம்; மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Corona Vaccine Rehearsal Camp at Tiruvallur Primary Health Centers; Inspection in person by the District Collector

திருவள்ளூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கொரோனா நோய் தடுப்பூசி ஒத்திகை முகாம்; மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு