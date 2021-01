மாவட்ட செய்திகள்

தா.பழூர் பகுதியில் பெய்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் தண்ணீரில் சாய்ந்தன - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Due to heavy rains in Dha.palur Rice husks ready for harvest in the water - Farmers suffer

தா.பழூர் பகுதியில் பெய்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் தண்ணீரில் சாய்ந்தன - விவசாயிகள் வேதனை