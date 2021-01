மாவட்ட செய்திகள்

புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை; தீ விபத்து நடந்த ஆஸ்பத்திரி வார்டில் மின் சப்ளை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது; மராட்டிய முன்னாள் மந்திரி குற்றச்சாட்டு