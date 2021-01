மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசு சொகுசு பஸ்களில் வார இறுதி நாட்களுக்கான 10 சதவீத கூடுதல் கட்டணம் ரத்து; கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி. அறிவிப்பு + "||" + Karnataka government cancels 10 per cent surcharge on weekends on luxury buses; KSRTC Notice

கர்நாடக அரசு சொகுசு பஸ்களில் வார இறுதி நாட்களுக்கான 10 சதவீத கூடுதல் கட்டணம் ரத்து; கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி. அறிவிப்பு