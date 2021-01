மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா மேலிடம் திடீர் அழைப்பு; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இன்று டெல்லி பயணம்; மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்து தலைவர்களுடன் ஆலோசனை + "||" + Sudden call to the BJP; Chief-Minister Eduyurappa to visit Delhi today; Consultation with leaders on cabinet expansion

பா.ஜனதா மேலிடம் திடீர் அழைப்பு; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இன்று டெல்லி பயணம்; மந்திரிசபை விரிவாக்கம் குறித்து தலைவர்களுடன் ஆலோசனை