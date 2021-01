மாவட்ட செய்திகள்

உப்பிலியபுரத்தில் தொடர் மழை எதிரொலி: 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பிய வெங்கடாசலபுரம் ஏரி + "||" + Echo of continuous rain in Uppiliyapuram: Venkatachalapuram lake filled after 15 years

உப்பிலியபுரத்தில் தொடர் மழை எதிரொலி: 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பிய வெங்கடாசலபுரம் ஏரி