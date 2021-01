மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு கால்நடை மருத்துவமனையை பொதுமக்கள் முற்றுகை தகுதியானவர்களுக்கு ஆடுகள் வழங்க கோரிக்கை + "||" + Request to provide goats to those eligible for public siege at the Bamboo Veterinary Hospital

மூங்கில்துறைப்பட்டு கால்நடை மருத்துவமனையை பொதுமக்கள் முற்றுகை தகுதியானவர்களுக்கு ஆடுகள் வழங்க கோரிக்கை