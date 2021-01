மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிமடம் விளந்தை பகுதியில் தெருக்கள், சாலையில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர் + "||" + The streets in the Andimadam area are flooded with rainwater

ஆண்டிமடம் விளந்தை பகுதியில் தெருக்கள், சாலையில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர்