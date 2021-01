மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் முதல்கட்டமாக 400 சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இன்று கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Corona vaccination for 400 health workers in Coimbatore today for the first time

