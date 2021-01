மாவட்ட செய்திகள்

காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + Crowds gathered at the Cholapuram Brihadeeswarar Temple to witness the Pongal

காணும் பொங்கலை முன்னிட்டு கங்கைகொண்ட சோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் குவிந்த பொதுமக்கள்