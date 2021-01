மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி பாரதீய ஜனதாவைச் சேர்ந்த நியமன எம்.எல்.ஏ. சங்கர் மரணம் அரசு மரியாதையுடன் உடல் தகனம் + "||" + Puducherry Belonging to the Bharatiya Janata Nominated MLA Shankar's death Body cremation with state honors

