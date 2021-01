மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும்; குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் தென்காசி மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனு + "||" + To provide compensation for crops damaged by rains; Petition to Tenkasi District Collector at the grievance meeting

மழையால் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும்; குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் தென்காசி மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனு