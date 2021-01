மாவட்ட செய்திகள்

12 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் புதியம்புத்தூர் மலர்குளம் 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பியது; பொதுமக்கள்-விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + The Puthiyambuthur Malarpond, which provides drinking water to 12 Grama Panchayats, is full after 6 years; Public-farmers delight

12 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் புதியம்புத்தூர் மலர்குளம் 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பியது; பொதுமக்கள்-விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி