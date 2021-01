மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் இயற்கை விவசாயம் மேற்கொள்ள 100 பேருக்கு ரூ.60 லட்சம் மானியம்; அதிகாரி தகவல் + "||" + Rs 60 lakh subsidy for 100 people to do organic farming in Nilgiris district; Official Information

