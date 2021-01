மாவட்ட செய்திகள்

காது அறுந்த காட்டுயானை திடீர் சாவு: தீக்காயம் ஏற்படுத்திய மர்மநபர்களை பிடிக்க தனிப்படை; வனத்துறையினர் நடவடிக்கை + "||" + Sudden death of a wild elephant by ear: Private to catch the mysterious people who caused the burn; Foresters action

காது அறுந்த காட்டுயானை திடீர் சாவு: தீக்காயம் ஏற்படுத்திய மர்மநபர்களை பிடிக்க தனிப்படை; வனத்துறையினர் நடவடிக்கை