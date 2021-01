மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட வயல்களில் அறுவடை தொடங்கியது + "||" + Harvesting has started in the fields affected by heavy rains in Naga district

நாகை மாவட்டத்தில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட வயல்களில் அறுவடை தொடங்கியது