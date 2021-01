மாவட்ட செய்திகள்

குடும்பத்தகராறில் மகள் கண் எதிரே பயங்கரம்; இரும்பு குழாயால் அடித்து 2-வது மனைவி கொலை; இறைச்சி வியாபாரி கைது + "||" + Terror in front of daughter's front in family quarrel; 2nd wife beaten to death with iron pipe; Meat trader arrested

குடும்பத்தகராறில் மகள் கண் எதிரே பயங்கரம்; இரும்பு குழாயால் அடித்து 2-வது மனைவி கொலை; இறைச்சி வியாபாரி கைது