மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் குளங்களில் மீன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க புதிய திட்டம் கலெக்டர் சமீரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Collector Sameeran has launched a new project to increase fish production in ponds in the Tenkasi district

தென்காசி மாவட்டத்தில் குளங்களில் மீன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க புதிய திட்டம் கலெக்டர் சமீரன் தொடங்கி வைத்தார்