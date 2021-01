மாவட்ட செய்திகள்

டயர் வெடித்ததால் தறிகெட்டு ஓடியது லாரி மீது கார் மோதி தாய், குழந்தை பலி மும்பையை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Because the tire exploded The car collided with the truck that ran Mother, child killed

