மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: காஞ்சீபுரம் கலெக்டருடன் மத்திய குழுவினர் கலந்தாய்வு கூட்டம் + "||" + Precautionary Measures Taken for Northeast Monsoon: Central Committee Consultation Meeting with Kanchipuram Collector

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: காஞ்சீபுரம் கலெக்டருடன் மத்திய குழுவினர் கலந்தாய்வு கூட்டம்