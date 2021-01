மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் அருகே சொத்து பிரச்சினையில் தந்தையை கத்தியால் குத்திக்கொன்ற மகன் கைது + "||" + Son arrested for stabbing father in property dispute near Kunnam in Perambalur district

பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் அருகே சொத்து பிரச்சினையில் தந்தையை கத்தியால் குத்திக்கொன்ற மகன் கைது