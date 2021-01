மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்க மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of the State Executive Committee of the All Pensioners' Association to repeal the new agricultural laws

புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்க மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம்