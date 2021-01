மாவட்ட செய்திகள்

அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் குடியரசு தின அணிவகுப்பு ஒத்திகை மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Intensive surveillance by police across the district for the Republic Day parade rehearsal at the Anna Stadium

அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் குடியரசு தின அணிவகுப்பு ஒத்திகை மாவட்டம் முழுவதும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு