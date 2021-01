மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றம் செல்வது உறுதி; மாநில பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் பேச்சு + "||" + BJP candidates are sure to win and go to the Assembly; State BJP Leader L Murugan

பா.ஜனதா வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்று சட்டமன்றம் செல்வது உறுதி; மாநில பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் பேச்சு