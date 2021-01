மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் போலீஸ் உடல்தகுதி தேர்வுக்கு தயாராகும் இளைஞர்-இளம்பெண்கள்; விளையாட்டு மைதானத்தில் தீவிர பயிற்சி + "||" + Youths preparing for police fitness test in Pudukkottai district; Intense training on the playground

