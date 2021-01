மாவட்ட செய்திகள்

அம்பேத்கர் படத்துடன் கூடிய பலகை வைக்கும் விவகாரம்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல்; விக்கிரவாண்டி அருகே பரபரப்பு + "||" + Billboards with Ambedkar picture: Villagers protest and block the road; Stir near Vikravandi

அம்பேத்கர் படத்துடன் கூடிய பலகை வைக்கும் விவகாரம்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல்; விக்கிரவாண்டி அருகே பரபரப்பு