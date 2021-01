மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குடியரசு தினவிழா 600 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Collector provided welfare assistance to 600 people on Republic Day in Chengalpattu district

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் குடியரசு தினவிழா 600 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் வழங்கினார்