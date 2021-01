மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் மீன் பிடிக்கும்போது படகு கவிழ்ந்து மீனவர் சாவு + "||" + Fisherman dies after boat capsizes while fishing in Mamallapuram

மாமல்லபுரத்தில் மீன் பிடிக்கும்போது படகு கவிழ்ந்து மீனவர் சாவு