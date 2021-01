மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவர் பூங்காவில் விளையாட சுவர் ஏறி குதிக்க முயன்ற போது இரும்பு கம்பியில் சட்டை சிக்கியதால் கழுத்து இறுக்கி சிறுவன் சாவு + "||" + The boy died after being strangled by an iron bar while trying to jump over a wall to play in the park.

