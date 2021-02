மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில்1¼ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வினியோகம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Distribution of polio drops to 1.25 lakhs children in thoothukudi. collector senthilraj was admitted to the govt hospital

தூத்துக்குடியில்1¼ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ தடுப்பு சொட்டு மருந்து வினியோகம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார்